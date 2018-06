Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft solle Taiwan die weltweite Hochburg der Blockchain-Geschäftsentwicklung werden, sagte der Gründer des Partnerunternehmens China Binary.

TOP-Meldung

Microsoft schließt strategische Blockchain-Kooperation in Asien Der Technologiegigant Microsoft hat eine Kooperation mit dem in Taiwan ansässigen Unternehmen China Binary Sale Technology und mit High Cloud geschlossen, um verschiedene Branchen mithilfe der Blockchain-Technologie aufzurüsten und zu transformieren, darunter Finanzen, Unterhaltung und E-Commerce. Das Projekt werde sich auf den asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren und gleichzeitig darauf abzielen, den Rest der Welt zu beeinflussen, indem das unbegrenzte kommerzielle Potenzial der Blockchain-Technologie genutzt wird, sagte die Gruppe in einer Erklärung. "Durch diese Zusammenarbeit erwarten wir, dass der taiwanesische Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...