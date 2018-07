Im August 2017 meldete Air Berlin Insolvenz an. Etihad hatte einige Finanzspritzen investiert. Die Gläubiger wollen nun auf Schadensersatz klagen.

Die von Gläubigern der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin angestrebte Klage auf Schadenersatz in Milliardenhöhe gegen den Großaktionär Etihad rückt einem Medienbericht zufolge näher. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" soll Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Kürze einen Vertrag mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...