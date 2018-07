Italien möchte die Leitung der Bankenaufsicht der EZB übernehmen.

Italien hat einem Zeitungsbericht zufolge Interesse an dem Chefposten bei der EZB-Bankenaufsicht angemeldet. Es gebe drei mögliche Bewerber aus dem südeuropäischen Land, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf diplomatische Kreise in Brüssel. Dabei handele es sich um den Chef der Europäischen Bankenaufsicht (EBA), Andrea Enria, das Board-Mitglied der EZB-Bankenaufsicht, Ignazio Angeloni, und der Vizegouverneur der italienischen Notenbank, Fabio Panetta. Die fünfjährige Amtszeit der derzeitigen Chefin der EZB-Bankenaufsicht Daniele Nouy läuft Ende des Jahres aus. Dem Bericht zufolge hat Italien bislang als einziges Land Interesse an der Nachfolge signalisiert. Das Land habe auch deshalb Chancen, weil Italien im kommenden Jahr drei Spitzenposten verlieren wird. Die Amtszeiten von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und EZB-Präsident Mario Draghi enden.

