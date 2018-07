RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 12 / 2018) mit Bouwen Houtonderneming Verstraete NV, Belgien DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 12 / 2018) mit Bouwen Houtonderneming Verstraete NV, Belgien 02.07.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 02. Juli 2018 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 12 / 2018) mit Bouwen Houtonderneming Verstraete NV, Belgien Stuttgart, Deutschland, 02. Juli 2018. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit Verstraete NV bekannt. "Nachdem wir bereits Partnerschaften mit den größten und führenden Baukonzernen in den Beneluxstaaten abschließen konnten und die Implementierung unserer iTWO 5D BIM Technologie durchgeführt haben, freuen wir uns nun über den Zuschlag eines der kleineren Bauunternehmen der "Class 8". iTWO und das integrierte 5D BIM können trotz der Größe der Organisation ihre Stärken und Mehrwerte voll zur Geltung bringen, weshalb wir sehr glücklich sind, dass wir Verstraete NV in unsere Gemeinschaft der Innovationsführer aufnehmen können. Wir sind überzeugt, dass Verstraete NV bei der digitalen Planung und Steuerung seiner Projekte in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld erheblich von der modernen iTWO-Technologie profitieren kann", sagt Mads Bording, Vorstand der RIB Gruppe. Über Verstraete NV Verstraetebouw NV hat eine starke Marktposition als Bauunternehmen der fünften Generation. Als modernes und familiengeführtes Bauunternehmen mit einer effizienten Organisation und umfassendem Know-how, kann es sich als idealer Baupartner für Architekten, Bauherren und Verwaltungen profilieren. Mit ihrem Slogan "Bauen für Menschen" stellen wir die Menschen in unserem Unternehmen in den Mittelpunkt. Mit unserer klaren Struktur, offener Kommunikation und unseren kompetenten Fachleuten wird nichts dem Zufall überlassen und alles bis ins letzte Detail verfolgt, um eine optimale Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten. Verstraetebouw NV ist spezialisiert auf größere Gebäude wie Wohn- und Bürogebäude, Alten- und Pflegeheime etc. Wir arbeiten sowohl im Neubau als auch in der Sanierung und entwickeln zudem (eigene) Projekte vom Rohbau bis hin zur Schlüsselübergabe. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit fast 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 02.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700565 02.07.2018

