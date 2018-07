Medienberichten zufolge hat die S Immo in Bremen zugekauft. Die Robert C. Spies Unternehmensgruppe habe das "Jakobihaus" in der Bremer Innenstadt an die S Immo AG vermittelt, heisst es. Die revitalisierte Büroimmobilie in der Martinistraße 61 verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 3.000 m² sowie eine Tiefgarage mit 25 Stellplätzen. Verkäufer ist Union Investment.

