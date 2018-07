In der Euro-Zone geht die Angst vor einem zu starken Dollar um. Die Krisenanzeichen verdichten sich. Aus dieser Position heraus gelten Edelmetalle als stark oder zumindest potenziell aussichtsreich. Dazu zählt auch Silber und mit dem Edelmetall die Aktie von Endeavour Silver. Der Wert ist auch am Montag in einem charttechnischen Aufwärtstrend verblieben. Dabei sind die Notierungen schon seit Anfang Februar ausgehend von einem Tief unterhalb von 1,80 Euro in mehreren Etappen nach oben gezogen. ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...