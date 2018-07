Dass Wirtschaftsprüfer für den Skandalkonzern Steinhoff Holding einen Substanzwert von 58 Cent je Aktie errechnet haben, rund sieben Mal höher als der aktuelle Kurs ausweist, ist das eine. Wie der Konzern derart in Schieflage geraten konnte, weisen die nun vorliegenden, ersten Prüfberichte allerdings auch aus. In welch gewaltigem Umfang bei Steinhoff über Jahre geschönt und getrickst wurde, darüber berichtet unter anderem das Handelsblatt - und lässt dabei auch an den Kontrolleuren und Akteuren ... (Achim Graf)

