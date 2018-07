Die LTC Properties Inc. (ISIN: US5021751020, NYSE: LTC) schüttet weiterhin eine monatliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie aus. Aktionäre erhalten die nächste Zahlung am 31. Juli 2018 (Record date: 23. Juli 2018). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 2,28 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 42,89 US-Dollar (Stand: 2. Juli 2018) 5,32 Prozent. ...

