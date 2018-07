Der amerikanische Industriekonzern Watsco Inc. (ISIN: US9426222009, NYSE: WSO) wird am 31. Juli 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,45 US-Dollar je Aktie ausschütten (Record day: 7. Juli 2018). Beim derzeitigen Aktienkurs von 178,48 US-Dollar (Stand: 2. Juli 2018) beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit 3,25 Prozent. Insgesamt erhalten die Aktionäre seit 43 Jahren (1975) ununterbrochen eine Dividende. Watsco hat die ...

