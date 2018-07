Der DAX wurde 30 und sei eine "Erfolgsstory". Dies jedenfalls meint die Deutsche Börse in einer Pressemitteilung. Er sei "transparent, regelbasiert und liquide". Zudem sei er ein Markenzeichen für "Listed in Frankfurt". Auf die Gefahr hin, als Partymuffel zu gelten: Lobhudelei kann aus Marketinggründen in Ordnung sein. Bei genauerem Hinsehen erscheint sie nicht gerechtfertigt. ...

