Leicht belastet wurden die europäischen Börsen zum Wochenauftakt durch das Andauern der Koalitionskrise in Deutschland und anhaltenden Sorgen bezüglich einer Eskalation des globalen Handelsstreits. Auch die Stimmungsdaten aus der Industrie in China hatten sich etwas verschlechtert, was die wichtigsten Indices allesamt mit Abgaben in die Woche starten liess. Bei den Sektoren gab es fast nur Verlierer, am stärksten litten wieder einmal die Bergbauwerte, die insgesamt 2,5% schwächer schlossen. Allerdings gab es hier eine positive Ausnahme, beim britischen Minenkonzern Vedanta will der Großaktionär die restlichen Anteile übernehmen, dass liess den Aktienkurs 26,5% nach oben springen. Leicht positiv konnten die Lebensmittelwerte den Tag beenden, der...

