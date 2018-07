Auf 12-Monats-Sicht liegt die Ballard Power Aktie zwar noch im Minus (rund -8% in Dollar gerechnet), doch zuletzt hat der Titel deutlich Boden gutmachen können. So war die Aktie an der Nasdaq vorigen Freitag mit einem Plus von beachtlichen rund 6% ins Wochenende gegangen. Rückenwind könnte da eine Meldung gegeben haben, derzufolge Ballard Power verstärkt mit ABB zusammenarbeiten möchte. Ein entsprechendes "Memorandum of Understanding" (MoU) sei unterzeichnet- und zwar im Hinblick auf Brenstoffzellen-Systeme ... (Peter Niedermeyer)

