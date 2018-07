Dow Jones - Die Käufer halten dagegen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average startete äußerst schwach in die neue Handelswoche. Per Downgap eröffnete der Index den Montagshandel, fing sich im Anschluss aber im wichtigen Unterstützungsbereich um 24.100 Punkte und drehte von dort aus wieder nach oben. Heute deutet sich eine freundliche Eröffnung an.

Dabei könnte der Index über dem kurzfristigen Abwärtstrend bei 24.400 Punkten eröffnen. Ein solcher Move würde Freiraum schaffen bis an das Zwischenhoch bei 24.509 Punkten, im besten Fall kurzfristig bis an den EMA200 Stunde bei 24.600 Punkten. Voraussetzung hierfür wäre allerdings, dass der Index den Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend auch bestätigen kann.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützungszone zwischen 24.135 und 24.090 Punkten wichtig. Eine Aufgabe dieses Kursbereichs würde die Bären wieder auf den Plan rufen. Wird zusätzlich auch das Tief bei 23.997 Punkten unterboten, stehen alle Signale auf weiter nachgebende Kurse in Richtung des Aufwärtstrends bei 23.840 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2018 - 02.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 - 02.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX1SWB 32,79 20.650,00 6,38 31.07.2018 Dow Jones Index HX1SLB 24,23 21.650,00 8,63 31.07.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2018; 14:20 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX21LL 35,29 28.550,00 5,96 31.07.2018 DowJones Index HX1SGZ 19,03 26.650,00 10,93 31.07.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.07.2018; 14:22 Uhr

