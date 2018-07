Der Wettbewerb Top 100 kürt in diesem Jahr bereits zum 25. Mal die innovativsten Firmen des deutschen Mittelstands. Die Auszeichnung der "Innovatoren" des Jahres fand im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands-Summits am 29. Juni 2018 in Ludwigsburg statt. Die Preisverleihung erfolgte durch den Mentor des Wettbewerbs, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.

Innovationskraft durch Querdenken

In der Jury-Begründung zur Wahl der Peter Huber Kältemaschinenbau AG auf Platz 1 heißt es: "Die Peter Huber Kältemaschinenbau AG entwickelt und produziert mit rund 320 Mitarbeitern (Deutschland) hochpräzise Temperiersysteme mit einem Temperaturbereich von -125°C bis 425°C, die unter anderem für Stresstests an mechanischen oder elektronischen Bauteilen sowie für Materialprüfungen eingesetzt werden." Dem Unternehmen aus Offenburg ist es bereits zum dritten Mal nach 2012 und 2017 gelungen, den Gesamtsieg in einer Größenklasse zu erringen. Als aktuelles Beispiel für seine Innovationskraft nennt der Maschinenbauer den erfolgreichen Eintritt in einen jungen Wachstumsmarkt: die Cannabis-Industrie. ...

