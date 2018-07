MX Gold wird in Deutschland noch immer gehandelt und auch an den deutschen Börsen nachgefragt. Dennoch ist die Meinung von Chartanalysten zu dieser Aktie eindeutig: Es wird empfohlen, die Kurse nicht zum Anlass zu nehmen, um vermeintlich günstig einzusteigen. Das Risiko ist bei äußerst geringem Handel sehr groß. Konkret: Formal sendet der Wert deutliche Signale aus. Diese sind charttechnischer oder auch technischer Natur, werden also anhand der Kursentwicklung gemessen. Darüberhinaus jedoch ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...