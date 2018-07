Wir haben wieder einige Fondsmanager um ihren Rückblick und Ausblick hinsichtlich Einzel-Titel und ATX gebeten. In unserer aktuellen Reihe gewährt uns diesmal Mozart One-Fondsmanager Wolfgang Matejka Einblick in seine Favoriten-Liste für das 2. Halbjahr: Was waren ihre Top-Titel im 1. Halbjahr und wie sind sie gelaufen?Wolfgang Matejka: Da gab es einige: Strabag , Telekom, Polytec , AT&S, RBI oder Immofinanz und CA Immo. Nicht alle sind gut gelaufen. Die fundamentalen Kriterien waren teilweise durch große strategische Verkäufe im Markt überlagert, sind aber nach wie vor stark. Wohin geht der ATX ihrer Meinung nach in der zweiten Jahreshälfte?Von Konjunktur und aktueller Bewertung ausgehend kann er nur nach oben gehen. Einziger Gegenfaktor ist die...

