Nach zahlreichen Skandalen und der anhaltenden Flaute ist bei vielen virtuellen Währungen die Luft raus. Der ICO-Boom hält dennoch an.

Es ist ein Zeichen der Zeit. Im anhaltenden Bärenmarkt der Kryptowährungen sind plötzlich neue Analysedienste wichtig geworden: Dead Coin etwa und Coinopsy.

Sie halten fest, welche digitalen Währungen gescheitert sind, zum Beispiel, weil sie weniger als einen Cent kosten, das Projekt wieder aufgegeben wurde, weil sie gehackt wurden oder von vorn herein nur ein Mittel waren, um Investoren abzuzocken.

Die Liste ist in den vergangenen Monaten immer länger geworden. Mehr als 800 solcher gescheiterten Coins listet etwa Dead Coin. Der New Yorker Beratungsfirma Statis Group zufolge sind 80 Prozent aller virtuellen Börsengänge, sogenannte ICOs, Betrug und nur acht Prozent schaffen es, an Kryptobörsen wie Coinbase und Kraken gehandelt zu werden.

