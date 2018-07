Die DGH AG verstärkt ihre internationale strategische Ausrichtung mit Michael Power als Vorstandsmitglied. DGAP-News: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Die DGH AG verstärkt ihre internationale strategische Ausrichtung mit Michael Power als Vorstandsmitglied. 04.07.2018 / 11:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Michael Power ist bei der DGH AG verantwortlich für Strategie und internationale Positionierung. Er verstärkt das Management an der Seite von Frank Peinelt im internationalen Geschäft mit Investoren und Projektplanern. Michael Power steht bei der DGH Deutsche Grundwert Holding AG, Berlin, für eine Nachhaltigkeitsstrategie, die er als Kernbestandteil und als wesentliches Element für den generationsübergreifenden Erfolg jeder Immobilieninvestition betrachtet. Seine Kompetenz in der Trend- und Zukunftsplanung erwarb er bei der isi GmbH, einem der führenden Innovations- und Forschungsinstitute Deutschlands. Der gebürtige Ire ist nach seinem mit dem Bachelor of Civil Law abgeschlossenen Jurastudium 1983 nach Deutschland umgesiedelt. Seine Expertise hat er in zahlreichen Organisationsentwicklungsprojekten unter Beweis gestellt. Michael Power leitete Change-Management-Prozesse bei weltweit führenden Unternehmen wie Kodak und der Telekom Deutschland. Eines der weltweit führenden Flugzeug-Leasinggesellschaften Orix Aviation engagierte ihn, um ihr Branding als Finanzierungsgesellschaft für international tätige Fluggesellschaften neu zu positionieren. Als ehemaliger Vorsitzender des BDÜ Niedersachsen leitete er die Fusion zweier Landesverbände. Michael Power setzte seine Fähigkeiten 2012 für ein Investitionsprojekt in Westafrika ein, wo er drei Jahre lang als leitender Projektkoordinator beim Co-Operative Palm Oil Project Ghana arbeitete. Als öffentlich-private Partnerschaft förderte CPPG die nachhaltige Bewirtschaftung traditioneller Palmenplantagen und die effiziente Sammlung von Palmenprodukten. Eine Herzensangelegenheit ist seine Tätigkeit als Sekretär des abi, Anti-Bullying Institute, eines innovativen sozialen Unternehmens, das in Irland tätig ist. Das altruistische Institut arbeitet in irischen Schulen, um die psychische Gesundheit zu fördern und Kindern, Lehrern und Eltern beizubringen, in einer wachstumsfördernden Lernumgebung ohne Belästigung und Aggression miteinander umzugehen. Seine langjährigen Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Trainingsmaßnahmen und Coaching für Führungskräfte und Mitarbeiter (Präsentationskonzepte, Teamkommunikation, interkulturelle Teamarbeit), bei der Gestaltung von Rechtsvereinbarungen über mehrere Rechtssysteme hinweg und bei der Leitung sehr unterschiedlicher Teams geben ihm ein breites Spektrum an Kommunikationsfähigkeiten in komplexen Verhandlungssituationen. Michael Power spricht fließend Deutsch und Englisch und ist ein begeisterter Bewunderer der griechischen Sprache und Kultur. Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG freut sich, dass sie Herrn Michael Power ab dem 01.04.2018 als weiteres Vorstandsmitglied gewinnen konnte, um ihr Konzept " New Generation Investment" weiter zu positionieren. Michael Power identifiziert sich mit einem ethischen Investmentansatz als Schlüssel zum Erfolg. Systematische Einbeziehung aller Interessen, strenges Controlling und maximale Transparenz für alle Beteiligten sind die Bausteine für nachhaltigen Erfolg in einem modernen, zukunftsorientierten Unternehmen. DGH Deutsche Grundwert Holding AG Financial Communication Über die DGH Deutsche Grundwert Holding AG Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG mit Sitz in Berlin ist eine Managementgesellschaft für Immobilien-Investments. Mit ihrem konsequent gelebten Investmentkonzept "New Generation Investment" investiert sie in nachhaltige, generationsübergreifende Immobilien-Projekte. Dabei berücksichtigt die DGH AG sowohl die individuellen Anforderungen von Immobilien-Investoren als auch die aktuellen und langfristigen Bedürfnisse der Immobilien-Nutzer. Investor Relations Kontakt DGH Deutsche Grundwert Holding AG Michael Power Karl-Liebknecht-Straße 20 D - 03046 Cottbus Telefon: 0049 (0)355 866 983 60 E-Mail: m.power@dgh-ag.com Internet: www.dgh-germany.com Further information: www.dgh-germany.com Vorstand: Frank Peinelt / Michael Power Aufsichtsratsvorsitzender: Harald Buchner Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG) Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 106 666 B 04.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Karl-Liebknecht-Straße 20 03046 Cottbus Deutschland Telefon: +49 (0) 355 866 983 60 Fax: +49 (0) 355 866 983 61 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701507 04.07.2018

