Tagesausblick für 5.7.: DAX uneinheitlich. Internetwerte beflügeln Regio-Index!

Die deutschen Aktienbarometer dümpelten heute meist vor sich hin. Nachdem die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen waren, fehlten die Impulse. Zudem drückte der Handelsstreit zwischen den USA und China auf die Kaufstimmung. So schloss der DAX knapp unter dem gestrigen Schlussstand bei 12.317 Punkten. Im übrigen Europa präsentierten sich die Aktienindezes etwas bessser. Vor allem fielen der österreichische ATX und der spanische IBEX35 mit einem überdurchschnittlichen Aufschlägen auf.

Am Devisenmarkt präsentierte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem britischen Pfund zwar etwas leichter. Der Euro/US-Dollar bleibt dennoch zunächst in der Range 1,154/1,17 gefangen. Der Anleihemarkt zeigte sich hingegen wenig verändert. Die Rendite 10jähriger deutscher Bundesanleihen klebt bei 0,3 Prozent.

Morgen stehen Auftragszahlen aus Deutschland und Arbeitsmarktdaten aus den USA im Fokus. Bei den Einzelwerten richten sich die Blicke auf Internetwerte und Versorger.

Unternehmen im Fokus

Die Versorger E.On und RWE setzten sich heute gemeinsam mit der Deutschen Telekom an die Spitze des DAX. Die Versorger profitierten weiterhin vom Strompreisanstieg an den Terminbörsen. Die Deutsche Telekom wurde von positiven Analystenkommentaren und guten Testberichten beflügelt. In der zweiten Reihe standen erneut Internetwerte wie Rocket Internet und Delivery Hero im Fokus. Beide Titel sind im Regionalindex ARIVA BER (weitere Informationen unter: ICF-markets.de) enthalten. Nordex gelang der Ausbruch über die 9-Euromarke. Hapag Lloyd kann sich nach dem Kurseinbruch von letzter Woche im Bereich von EUR 29,50 stabilisieren. Fresenius Medical Care leidet weiter unter den revidierten Zielen von vergangener Woche. Ein chinesisches Gericht verbietet Micron Technologies den Verkauf von 26 Chip-Produkten. Das setzte heute nicht nur die Aktie der Amerikaner, sondern auch von Infineon heute unter Druck.

Morgen veröffentlicht der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA Auftragsdaten. Sie könnten unter anderem die Aktien von GEA Group und Krones bewegen.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Mai

Deutschland - VDMA, Auftragseingang für Mai

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Juni

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 30. Juni

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 12. - 13. Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.450/12.600 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.740/12.140/12.280 Punkte

Der Index pendelte heute in einer engen Range zwischen 12.290 und 12.350 Punkten. Auf der Oberseite hat der Index zunächst Luft bis 12.450 Punkte. Anzeichen für eine nachhaltige Erholung zeigen sich jedoch frühestens oberhalb dieser Marke. Auf der Unterseite findet der DAX zwischen 12.150 und 12.200 Punkten eine Unterstützungszone.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2018 - 04.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.07.2013 - 04.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

