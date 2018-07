Gestern meldete die Commerzbank den Verkauf ihrer EMC-Sparte, in der das Geschäft mit Aktienderivaten und ETFs gebündelt ist, an die Societe Generale. Mit dem Schritt will die Commerzbank im Rahmen ihres Konzernumbaus weitere Kosten und Risiken reduzieren. Positiv sehen die Analysten der Citigroup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...