Die Hornbach Baumarkt AG (ISIN: DE0006084403) lädt ihre Aktionäre zur heutigen Hauptversammlung in die Festhalle nach Landau. Hornbach will wie im Vorjahr eine Dividende von 0,68 Euro an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 26,85 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,53 Prozent. Seit dem Börsengang 1993 wird eine Dividende ausgeschüttet. Die Umsätze der Hornbach Baumarkt AG stiegen ...

