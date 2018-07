Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft, meint in einer aktuellen Marktanalyse, veröffentlicht auf der Wiener Börse-Homepage, dass die Börse Wien mehr als einen Blick wert ist. Zu viele Investoren hätten immer noch den Höchststand von 2008 im Kopf - und würden übersehen, dass sich der Wiener Markt in den vergangenen fünf Jahren ausgezeichnet entwickelt habe - auch im internationalen Vergleich, so Wögerbauer. Für strategisch denkende Investoren würden sich eine Vielzahl attraktiver Möglichkeiten eröffnen - Geduld und Weitblick vorausgesetzt. Die Konzentration der heimischen Immo-Aktienlandschaft sei noch nicht abgeschlossen. CA Immo, Immofinanz und S...

Den vollständigen Artikel lesen ...