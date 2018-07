Die Aktie von ISRA Vision ist in den vergangenen Tagen deutlich nach oben gestiegen. Dennoch ging es am Mittwoch noch einmal 3 % abwärts. Die Aktie könnte aus dieser Sicht in den kommenden Stunden noch einmal schwächer werden - oder sich an die übergeordnete Trend-Entwicklung halten. Der Wert hat seit etwa Anfang April einen starken charttechnischen Aufwärtstrend realisiert. Dieser führte zuletzt unter größeren Schwankungen insgesamt von gut 30 Euro auf mehr als 55 Euro nach oben. Fast eine ... (Frank Holbaum)

