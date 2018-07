Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-05 / 14:00 *Der österreichische Anbieter für Prepaid-Lösungen - paysafecard - bietet seinen Neukunden ab sofort zur schnellen und sicheren Online-Identifizierung eine Lösung von AUTHADA an.* Darmstadt / Wien, 4. Juli 2018 - Bei einem der globalen Marktführer im Bereich der Online-Prepaid-Zahlungsmittel - paysafecard - identifizieren sich Neukunden nun mit der App von AUTHADA, einer Beteiligung der Frankfurter FinLab AG (ISIN: DE0001218063; Ticker: A7A.GR). Den potentiellen Kunden bietet paysafecard zur Registrierung für ihr Online-Zahlungskonto my paysafecard die Möglichkeit, sich besonders schnell und sicher zu identifizieren: Mit der NFC-Technologie (Near Field Communication-Technologie) seines Smartphones braucht der Nutzer für die digitale Identifizierung nur seinen Personalausweis und die dazugehörige sechsstellige PIN. Damit ist paysafecard einer der ersten renommierten Player in der Finanzbranche, der auf die mobile Identifizierungsfunktion eID von AUTHADA setzt und nimmt im Bereich Digitalisierung der Finanzbranche eine Vorreiterrolle ein. paysafecard bietet seinen Neukunden mit AUTHADA ident eine Lösung, die im Vergleich zu anderen Identifizierungsprodukten unschlagbare Vorteile mit sich bringt: Die Fernidentifizierung mit der App von AUTHADA dauert wenige Sekunden und ist zu jeder Tages- und Nachtzeit von überall aus möglich. Der Nutzer benötigt lediglich ein NFC-fähiges Smartphone oder Tablet. Mit der elektronischen Identität (eID) seines Personalausweises und der PIN bestätigen potentielle Kunden so innerhalb von Sekunden gegenüber einem Dienstleister ihre Identität. Der beschleunigte KYC-Prozess (Know your customer-Prozess) führt zu einer extrem niedrigen Abbruchrate bei der Gewinnung von Neukunden. Aber nicht nur im Onboarding-Prozess können AUTHADA-Produkte überzeugen. Auch die Anforderungen bei der Legitimationsprüfung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG), die hier vor allem für Kreditinstitute und Versicherer relevant sind, erfüllt AUTHADA: Die eID-Core Lösung gewährleistet höchste Sicherheit und ist bundesweit das erste und einzige Identifizierungsverfahren, das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert ist. "Die Paysafe Gruppe als etablierter Player der Finanzbranche beweist mit der Wahl der Lösung ident als Identifizierungsverfahren, dass die Branche für AUTHADA bereit ist", ordnet Jörg Jessen, CEO und Mitgründer von AUTHADA ein. Udo Müller, CEO von paysafecard, bestätigt: "Die eID-Funktion ist eine Technologie, die unserer digitalen Zeit entspricht, genauso wie die hohe Benutzerfreundlichkeit - ich persönlich rechne mit einem Siegeszug dieses Identifizierungsverfahrens." Und Jörg Jessen ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir mit unserem Produkt AUTHADA ident innerhalb von wenigen Wochen bereits den zweiten Go-live in der Finanzbranche verzeichnen können. Aber so viel sei verraten: in den nächsten Wochen folgen weitere große Finanzdienstleister." *Über die AUTHADA GmbH:* Die AUTHADA GmbH ist ein Cybersecurity-Startup und Spin-off der Hochschule Darmstadt mit Gründung im Mai 2015. Die Identifizierungslösungen von AUTHADA bauen auf der eID-Funktionalität des neuen Personalausweises auf. Mittels eines mobilen oder stationären NFC-fähigen Endgerätes werden Personen in Sekunden identifiziert. Die Lösung ist rechtssicher auf Grundlage deutscher und EU- Gesetzgebung, sowie anwendungssicher aufgrund der Zertifizierung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). *Pressekontakt:* AUTHADA GmbH info@authada.de www.authada.de www.twitter.com/AUTHADA_GmbH Telefon:+49 6151 2752 500 *Über die FinLab AG:* Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. *Pressekontakt:* FinLab AG investor-relations@finlab.de www.finlab.de Telefon: +49 69 719 12800 Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806

