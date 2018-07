Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index eröffnete den Dienstagshandel vor dem gestrigen Feiertag zunächst sehr freundlich, konnte diese Anfangsgewinne aber nicht einmal ansatzweise halten. Je näher der Feiertag rückte, desto größer wurde der Verkaufsdruck. Zumindest die Unterstützung bei 7.010 Punkten konnte der Index halten.

Im heutigen Handel deutet sich eine freundliche Eröffnung an. Der Nasdaq-100 dürfte also zunächst eine Erholung starten. Diese trifft bei 7.075 Punkten in Form der beiden EMAs 50 und 200 auf Widerstand. Ebenfalls bleibt die Hürde bei 7.100 Punkten maßgeblich. Erst wenn der Index beide Barrieren per Stundenschlusskurs hinter sich lassen kann, wäre weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung des Gaps bei 7.197 Punkten ableitbar.

Wird die voraussichtlich positive Eröffnung heute aber ähnlich wie die am Dienstag abverkauft, würde die Unterstützung bei 7.010 Punkten wieder in den Fokus rücken. Ein Bruch dieser Marke dürfte weitere Verluste auf 6.970 und 6.950 Punkte nach sich ziehen. Grundsätzlich ist die Abwärtstrendstruktur im Stundenchart in diesem Index noch intakt.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.06.2018 - 03.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 03.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Der Beitrag Nasdaq-100 - Was haben die Bullen noch drauf? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).