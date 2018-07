Heideldruck hat asiatischen Markt im Visier: Wie der Präzisionsmaschinenbauer am Donnerstag bekannt gab, habe man im Rahmen der vor rund einem Monat abgehaltenen, hauseigenen Veranstaltung "Think out of the Box" in Shanghai die neuesten Verpackungslösungen präsentiert und damit laut eigenen Angaben die rund 250 Besucher des Events überzeugen können.

Packaging Workflows im Fokus

Demnach habe man Lösungen für durchgängige Packaging Workflows präsentiert und den Interessenten die ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...