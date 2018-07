Tagesausblick für 6.7.: DAX schleicht weiter nach oben. Autobauer geben Gas!

Richard Pfadenhauer,

Die Autobauer schoben den DAX heute kräftig an. Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU wurde mit Wohlwollen von den Anlegern aufgenommen. Bis Handelsschluss verbesserte der DAX um knapp 1,2 Prozent auf 12.464 Punkte. Mit diesem Tempo konnten die übrigen europäischen Aktienbarometer nicht ganz mithalten. Der EuroStoxx 50 Index rückt der Marke von 3.450 Punkten allerdings immer näher. An den Anleihen-, Rohstoff- und Währungsmärkten war es derweil heute relativ ruhig.

Morgen stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA im Kalender. Anleger sollten zudem die Aktien von DWS Group und Juventus Turin im Auge behalten.

Unternehmen im Fokus

Die USA schlägt vor, auf Strafzölle auf importierte Autos zu verzichten, wenn die EU ihrerseits die Einfuhrzölle senkt. Angesichts der Chance auf ein Ende des Handelsstreits gaben die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW sowie einiger Zulieferer wie Continental, Hella, Leoni undSchäffler heute kräftig Gas. RWE näherte sich mit dem heutigen Kursplus dem Hoch von 2017 von EUR 23,30.

Im TecDAX setzte sich Dialog Semiconductor an die Spitze des Tagesrankings. Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende gibt es jedoch frühestens oberhalb von EUR 14,40. Deutliche Pluszeichen verzeichneten auch die US-Halbleiteraktien AMD, Intel und Micron Technologies. Nach dem schwachen Börsenstart gibt die Aktie von DWS Group nun ein Lebenszeichen. Salzgitter profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Bei Wirecard wird derzeit in den Medien über einen DAX-Aufstieg spekuliert. Ein wahres Feuerwerk zeigte auch die Aktie von Juventus Turin. Auf der Verliererseite standen heute in erster Linie Immobilientitel wie Deutsche Wohnen, Grand City Properties und Vonovia.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Mai

USA - Arbeitsmarktbericht, Juni

USA - Handelsbilanz, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.610 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.450 Punkte

Nach einem Sprung zu Handelsbeginn pendelte der DAX im weiteren Tagesverlauf zwischen 12.400 und 12.500 Punkte. Gelingt es, die Unterstützungszone 12.400/12.450 Punkte zu halten, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.610 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2018 - 04.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2013 - 05.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

