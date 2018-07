Siltronic hat am Donnerstag einen mächtigen Sprung nach oben hingelegt. Der Wert konnte immerhin gleich 5 % aufsatteln. Damit bestätigte sich, was Analysten schon im Vorfeld erhofft hatten. Die Aktie hat einen Boden im Abwärtsschwung gefunden und könnte in den kommenden Handelswochen erneut ein Comeback nach oben schaffen.

Denn: Die Kurse sind ausgehend von etwa 150 Euro deutlich nach unten gesackt. Die vergangenen vier Wochen waren sehr schwach. Nun könne der Wert indes genau diese Strecke ... (Frank Holbaum)

