Alibaba ist in den vergangenen Handelssitzungen etwas schwächer geworden. Nachdem die Aktie zuletzt im Juni neue Höchstkurse geschafft hatte (am 14. Juni wurde bei 181,48 Euro das Allzeithoch markiert), könnte es in den kommenden Wochen deutlich ungemütlicher werden. Der Rücksetzer beläuft sich mittlerweile auf 25 Euro bzw. rund 13 %. Einerlei, meinen die Charttechniker. Denn die Aktie ist weiterhin im charttechnischen Aufwärtstrend verankert, wenn auch nur knapp. Noch halten die Unterstützungen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...