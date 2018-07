Wer in Geely investieren möchte oder dies schon getan hat, muss sich nun warm anziehen, meinen die charttechnischen Analysten. Genau in diesen Tagen steht ein sehr wichtiger Test für den künftigen Verlauf des Papiers an. Denn der Kurs ist nach einer weitgehenden Abwärtsfahrt nun bei einer bedeutenden Untergrenze angelangt. Diese befindet sich auf Höhe von 2 Euro und ist nur noch wenige Cent entfernt.

Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, könne es durchaus massiv nach unten gehen. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...