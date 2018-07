Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG (SSE) hat Dr. Horst Wiesent zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft berufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Gründer der SeniVita Gruppe führte die Gesellschaft bereits einmal in der Anfangszeit bis zum Abschluss der Aufbauphase im Juni 2016. Aufsichtsrat und Gesellschafter der SSE wollen mit der Bestellung von Dr. Wiesent ein Zeichen setzen, dass die SSE nunmehr wieder an diese erfolgreiche Phase anschließen soll und das Geschäftsmodell nachhaltig erfolgversprechend ist. ...

