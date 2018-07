In den vergangenen Wochen gab es wenig Bewegung in den Depots der FondsDISCOUNT.de-Kunden: Klassiker wie DWS Deutschland oder der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen zählten erneut zu den beliebtesten Fonds.Nach und nach beginnen nun die großen Ferien und auch in den Depots der FondsDISCOUNT.de-Kunden wird es "ruhiger". Insofern gibt es auch bei den aktuellen Kundenfavoriten keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vormonat: Die Anleger blieben in der Mehrzahl den bewährten Fonds treu.

