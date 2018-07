DAX - Die Bullen trauen dem Braten (noch) nicht!

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax bewegte sich gestern weitestgehend im Rahmen des blau skizzierten Prognosepfeils: Nach dem positiven Handelsstart ging es zunächst am Nachmittag noch einmal 100 Punkte in den Keller. Die US-Indizes mussten ja schließlich das Gros ihrer Eröffnungsgaps schließen. Im Anschluss ging es dann wieder gen Norden Richtung 12.500 Punkte. Die euphorische Eröffnung um 12.550 Punkte heute Morgen wurde dann in der Vorbörse bereits abverkauft. Diese Schwäche setzte sich in den ersten beiden Handelsstunden des Präsenzhandels am Freitag weiter fort.

Es sieht so aus, als ob die Bullen dem Braten im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten nicht so richtig trauen. Das kann man Ihnen nicht verdenken - der Handelsstreit bleibt ein Sorgenkind der Käufer.

Aus rein charttechnischer Sicht lässt sich kurzfristig die 12.500er Marke als Triggermarke identifizieren: Gelingt den Bullen ein Stundenschluss oberhalb dieser Marke, wäre aus charttechnischer Sicht die Luft frei für einen Anlauf in den Bereich 12.600 bis 12.650 Punkte. Unterhalb von 12.500 Punkten muss hingegen mit einem erneuten Abdriften in den Bereich 12.420/30 Punkte gerechnet werden, potenziell tiefer.

Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2018 - 06.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 -06.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

