Alibaba hat derzeit an der Börse mit einer nicht zu verkennenden Kursschwäche zu kämpfen. Die Anleger sind vorsichtiger geworden, sei es aufgrund der schwachen chinesischen Währung oder den anhaltenden Handelsstreit zwischen China und den USA. Unbesorgt um Alibaba ist dabei der Aktienanalyst Rob Sanderson von MKM Partners. In einer aktuellen Analyse spricht er davon, dass es sich bei den Verlusten der letzten Zeit um eine typische Korrektur in Zeiten einer Yuan-Schwäche handeln würde. Daraus ... (Robert Sasse)

