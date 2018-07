HELMA Eigenheimbau AG: HV stimmt Erhöhung der Dividende um 27 % auf 1,40 EUR je Aktie zu / Unternehmensgründer Karl-Heinz Maerzke wechselt in den Aufsichtsrat / Vertrag des neuen Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen vorzeitig verlängert DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Dividende/Personalie HELMA Eigenheimbau AG: HV stimmt Erhöhung der Dividende um 27 % auf 1,40 EUR je Aktie zu / Unternehmensgründer Karl-Heinz Maerzke wechselt in den Aufsichtsrat / Vertrag des neuen Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen vorzeitig verlängert 06.07.2018 / 14:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HELMA Eigenheimbau AG: HV stimmt Erhöhung der Dividende um 27 % auf 1,40 EUR je Aktie zu / Unternehmensgründer Karl-Heinz Maerzke wechselt in den Aufsichtsrat / Vertrag des neuen Vorstandsvorsitzenden Gerrit Janssen vorzeitig verlängert Lehrte, 06. Juli 2018 - Die ordentliche Hauptversammlung der HELMA Eigenheimbau AG, welche heute am Sitz der Gesellschaft in Lehrte stattfand, ist dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat für das Geschäftsjahr 2017 eine Erhöhung der Dividende um 27 % auf 1,40 EUR je Aktie beschlossen. Alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden ebenfalls mit großer Mehrheit verabschiedet. So wurde der Unternehmensgründer und größte Aktionär der HELMA Eigenheimbau AG Herr Karl-Heinz Maerzke in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft hatte Herr Maerzke mit Wirkung zum Ablauf der heutigen Hauptversammlung aus Altersgründen niedergelegt. In seiner anschließenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Herrn Karl-Heinz Maerzke zum Vorsitzenden und Herrn Sven Aßmann zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Ferner hatte der Aufsichtsrat bereits am 12. April 2018 beschlossen, Herrn Gerrit Janssen, seit dem 01. Juli 2009 Finanzvorstand der HELMA Eigenheimbau AG, mit Wirkung zum 06. Juli 2018 zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. Am heutigen Tag wurde darüber hinaus der Vertrag von Herrn Janssen vorzeitig um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Über die HELMA Eigenheimbau AG: Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. IR-Kontakt: Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49 (0)5132 8850 345 E-Mail: ir@helma.de 06.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG Zum Meersefeld 4 31275 Lehrte Deutschland Telefon: +49 (0)5132/8850-0 Fax: +49 (0)5132/8850-111 E-Mail: info@helma.de Internet: www.helma.de ISIN: DE000A0EQ578 WKN: A0EQ57 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702065 06.07.2018

