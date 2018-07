Viacom ist ein Schnäppchen im Medienpoker, Navigator steht für feines Papier, bei General Mills kauft der Chef ein und bei Lanxess stimmt die Chemie. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Viacom - Medienpoker zum Vorzugspreis

Für 71 Milliarden Dollar will der amerikanische Medienriese Disney den Konkurrenten 21st Century Fox übernehmen. Gemessen am Jahresumsatz von Fox wäre dies das Zweieinhalbfache. An der Börse zahlen Anleger für Fox sogar den dreifachen Umsatz, weil sie mit einem noch höheren Übernahmegebot rechnen, etwa durch den Kabelkonzern Comcast. In der Branche läuft eine Übernahmewelle, weil sich klassische Medienkonzerne gegen die neue Internetkonkurrenz von Netflix, Facebook oder Amazon zusammenschließen.

Auffallend günstig ist noch der Medienkonzern Viacom. Er wird an der Börse nur mit dem einfachen Umsatz und einem einstelligen Vielfachen der erwarteten Gewinne bezahlt. Grund für den Kursabschlag ist der Streit zwischen Viacom-Großaktionärin Shari Redstone und Leslie Moonves, Chef des Senderunternehmens CBS. Redstone, der zugleich die Mehrheit von CBS gehört, will aus beiden Unternehmen einen neuen Medienkonzern schmieden. Moonves sträubt sich gegen eine Fusion mit Viacom, weil er sein Lebenswerk bedroht sieht, die Erfolgsgeschichte von CBS. Im juristischen Streit zwischen Redstone und Moonves soll es bis Herbst eine Entscheidung geben. Als Großaktionärin beider Unternehmen dürfte Redstone am längeren Hebel sitzen.

Bei den bisherigen Fusionsgesprächen wurde Viacom mit einem Wert von 14,7 Milliarden Dollar angesetzt. Das wären 18 Prozent mehr als der aktuelle Börsenwert. Und auch das ist angesichts von 13 Milliarden Dollar Geschäftsjahresumsatz und einer stabilen, zweistelligen Nettomarge (Reingewinn vom Umsatz) noch ein Vorzugspreis.

Aktientipp 2: General Mills - Der Chef hat schon gekauft

Es ist noch gar nicht lange her, da galt der US-Nahrungsmittelhersteller General Mills wegen seiner stabilen Gewinne als Daueranlage. Doch seit zwei Jahren stagniert das Geschäft, weil Flocken, Snacks und Fertignahrung von Mills nicht mehr so gefragt sind wie frisch zubereitete Lebensmittel. Als das Unternehmen dann im Frühjahr den Tiernahrungsspezialisten Blue Buffalo schluckte und seine Schulden auf 15 Milliarden Dollar verdoppelte, sackte der Kurs vollends ab.

Doch jetzt ist die Aktie reif für die Wende. Für eine Viertelmillion Dollar hat Konzernchef Jeffrey Harmening im Mai Aktien von General Mills gekauft. Das war der größte Insiderhandel seit acht Jahren. Mit dem Zukauf von Blue Buffalo, US-Marktführer bei Tiernahrung, wird der Umsatz von General Mills im laufenden Geschäftsjahr (bis Mai 2019) von 15,7 Milliarden Dollar auf über 17 Milliarden klettern.

Käme Mills an der Börse auf die durchschnittliche Bewertung anderer Branchenunternehmen (Nestlé, Danone, Kraft Heinz, Kellogg), die beim 2,2-Fachen des jährlichen Umsatzes liegt, ergäbe das 37 Milliarden Dollar Marktwert. Dafür müsste die Aktie um ein Drittel zulegen. Auch die Rentabilität stimmt, da Mills dank Buffalo die Nettomarge (Reingewinn vom Umsatz) von 2020 an um ein bis zwei Prozentpunkte erhöhen dürfte. Die stabilen Einnahmen aus dem laufenden Geschäft helfen, den Schuldenberg abzutragen. Dazu kann General Mills gute Dividenden zahlen. Und die zuletzt stabilen Umsatzzahlen im klassischen Geschäft belegen, dass General Mills mit seinen Cerealien, Joghurts und Eiscremes beim US-Konsumenten keineswegs vom Tisch ist.

Aktientipp 3: The Navigator Company - Feines Papier aus Portugal

Portugal ist die Heimat des führenden europäischen und weltweit sechstgrößten Herstellers von holzfreiem ungestrichenem Druck- und Schreibpapier. The Navigator Company aus Setúbal verkauft seine Produkte, darunter das gleichnamige Premiumbüropapier, weltweit und steht für drei Prozent der gesamten Ausfuhren Portugals.

Europa ist mit rund 70 Prozent Umsatzanteil die wichtigste Absatzregion, vor den USA und Afrika mit je neun Prozent. Das Unternehmen, das seit 2004 mehrheitlich vom portugiesischen Mischkonzern Semapa (69 Prozent Anteil) kontrolliert wird, ist vertikal integriert.

120.000 Hektar Wald bewirtschaftet Navigator in Portugal und produziert neben Zellstoff und Papier auch Energie aus Biomasse. Fünf Prozent des ...

