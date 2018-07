Neuer Auftrag für JinkoSolar: Wie der chinesische Photovoltaik-Konzern am Freitag mitteilte, werde man insgesamt 250.000 monokristalline Solarmodule mit einer jeweiligen Leistung von 345 Watt für das größte Sonnenenergie-Projekt in Kolumbien liefern. Gesamtleistungskapazität: 86 Megawatt.

Die kolumbianische PV-Anlage soll laut Jinko-Angaben durchschnittlich 176 Gigawattstunden an grünem Strom pro Jahr hervorbringen. "Wir freuen uns, an diesem bemerkenswerten Projekt in Kolumbien mitarbeiten ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...