In der ersten Juli-Woche 2018 (KW27) startet die SUNfarming GmbH das öffentliche Angebot für ihre erste Unternehmensanleihe. Die besicherte fünfjährige Anleihe 2018/23 (WKN: A2LQZZ) bietet einen Zinskupon von 6,5% p.a. und ein Volumen von bis zu 15 Millionen Euro. Die Anleihe ist bis zum 19. Juli über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt erhältlich. Ab dem 24. Juli 2018 soll die erste SUNfarming-Anleihe im Open Market der Frankfurter Börse notieren.

Die paragon AG hat am 05. Juli 2018 die Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vollzogen. Mit diesem Formwechsel soll gewährleistet werden, dass paragon langfristig ein Familienunternehmen bleibt, zugleich aber seinen Zugang zum Kapitalmarkt verbessert. Das Unternehmen firmiert ab sofort als paragon GmbH & Co. KGaA. Der Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG (SSE) hat Dr. Horst Wiesent in dieser Woche zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft berufen. Aufsichtsrat und Gesellschafter der SSE wollen demnach mit der Bestellung von Dr. Wiesent ein Zeichen setzen, um die SSE und deren Geschäftsmodell wieder nachhaltig erfolgreich zu machen. Wiesent, der Gründer der SeniVita Gruppe, führte die Gesellschaft bereits einmal in der Anfangszeit bis zum Abschluss der Aufbauphase im Juni 2016.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sein Fondsvolumen auf aktuell 82,29 Millionen Euro erhöhen können. Mit einem ordentlichen Nettoertrag zum 05.07.2018 in Höhe von 1,09 Euro je Anteilsschein befindet sich die Ertragsentwicklung nach Angaben des Fondsmanagements im Zielkorridor, um für ...

