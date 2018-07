Unbedingt sollten Investoren sich mit First Majestic Silver beschäftigen, meinen Analysten mit Blick auf den Freitag. Der Wert schaffte einen neuen Durchbruch und konnte jetzt sogar die 7-Euro-Marke erneut nach oben durchkreuzen. Damit sind neue Rekorde in Sicht. Denn: Der charttechnische Aufwärtstrend ist herausragend. Seit etwa Anfang März sind die Kurse um 2,50 Euro bzw. um mehr als 50 % nach oben geklettert. Dabei bildete sich eine Aufwärtstrendgerade heraus, die in den kommenden Wochen ... (Moritz von Betzenstein)

