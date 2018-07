Bei seinem aktuellen Ergebnisausblick sorgte Samsung für viele enttäuschte Gesichter. Der Gewinn in den Kerngeschäften soll sich auf 14,8 Billionen Won verbessern, was etwa 11,3 Milliarden Euro entspricht. Das ist eine Verbesserung um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, den Anlegern reicht das aber nicht aus. Analysten waren zuvor von 15,2 Billionen Won ausgegangen. Genaue Geschäftszahlen folgen zwar erst zu einem späteren Zeitpunkt, trotzdem gab der Kurs der Samsung-Aktie am Freitag schon ... (Robert Sasse)

