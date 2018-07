Freenet sorgte für viel Aufsehen mit einer Beteiligung in Höhe von 9,1 Prozent am Unternehmen Ceconomy. Bei den Anlegern kam das gar nicht gut an, da der Aufschlag auf den derzeitigen Aktienkurs als zu hoch angesehen wird und außerdem nur begrenzte Synergieeffekte zu erwarten sind. Nicht wenige fragen sich, was Freenet mit der Beteiligung überhaupt erreichen will. Fakt ist, dass die Ketten Media Markt und Saturn, welche zu Ceconomy zählen, einer der wichtigsten Vertriebswege für Freenet darstellen. ... (Robert Sasse)

