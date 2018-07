Medigene ist am Freitag wieder etwas nach unten gerutscht. An sich ist der Wert noch im charttechnischen Abwärtstrend, womit im Prinzip weiter fallende Kurse zu erwarten wären. Allerdings waren die Notierungen in den vergangenen Tagen deutlich geklettert. Binnen einer Woche war es um gut 14 % nach oben gegangen. Damit hat die Aktie auch die Bankanalysten überzeugt, die noch immer zu 54 % der Auffassung sind, der Wert sei ein Kauf.

Dennoch ist Vorsicht geboten, da der charttechnische Abwärtstrend ... (Moritz von Betzenstein)

