Habona Invest hat vier weitere Immobilien für den Einzelhandelsfonds 06 angekauft und von Project ist mit dem Metropolen 18 ein neuer Wohnbauentwicklungsfonds in die Platzierung gestartet: Die Sachwert-News im Überblick.Habona: Einzelhandelsfonds 06 erhöht EigenkapitalvolumenWie Habona Invest mitteilt, hat der Einzelhandelsfonds 06 sein ursprüngliches Platzierungsziel in Höhe von 50 Millionen Euro in Rekordzeit erreicht. Allein im ersten Halbjahr 2018 konnten demnach mehr als 37 Millionen Euro Eigenkapital eingesammelt werden. Die Geschäftsführung des Fonds habe daraufhin beschlossen, die Platzierungsphase bis zum 30. Juni 2019 zu verlängern und das Eigenkapitalvolumen auf 100 Millionen Euro anzuheben. Gleichzeitig wurden neue Investitionsobjekte angekauft. Es handelt sich hierbei um vier weitere Nahversorgungsimmobilien in Stolberg (NRW), Templin (Brandenburg), Moringen (Niedersachsen) und Mistelbach (Bayern). Das Gesamtinvestitionsvolumen der vier voneinander unabhängigen Einzeltransaktionen lag bei über 15 Millionen Euro. Zu den Hauptmietern gehören Edeka, Aldi und Netto. Wie immer bei Habona Invest wurde die Nachhaltigkeit aller langfristig vermieteten Standorte durch GfK-Gutachten belegt. Damit umfasst das Portfolio des Habona Fonds 06 aktuell 13 Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 50 Millionen Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...