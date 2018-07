Ende Juni erreichte Ballard Power an der Börse mit 2,65 USD ein neues 12-Monats-Tief. Das nahmen viele Anleger zum Anlass, um in Online-Foren über Chancen bei einem Einstieg zu diskutieren. Das halten Chartanalysten aber nicht für sinnvoll. Aktuell befinde sich das Papier noch immer in einem anhaltenden Abwärtstrend, die Kursgewinne der letzten Tage seien nur als vorübergehende technische Gegenbewegung zu werten, so die Experten. Langfristig wird mit einem Fortsetzen des Abwärtstrends gerechnet, ... (Robert Sasse)

