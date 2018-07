Seit Ende April befindet sich die Aktie von Procter & Gamble im Erholungsmodus. Besorgt zeigten sich die Anleger zuletzt im Juni, als das Papier wieder deutlich an Wert verlor. Im weiteren Verlauf konnte sich der Titel von diesem Rücksetzer aber erholen und der Aufwärtstrend setzt sich bis heute fort. Allerdings geht der Aktie anscheinend etwas die Luft aus. In den letzten Tagen gab es kaum noch nennenswerte Impulse und auch an der Nachrichtenfront ist es ruhig geworden. Am Freitag etwa war ... (Robert Sasse)

