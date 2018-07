Im Jahr 2007 erwarb die Schaeffler-Gruppe in Stotternheim in Erfurt ein 20 Hektar großes Gelände im "Internationalen Logistikzentrum". Ursprünglich sollte dort ein großes Logistikzentrum für den Autozulieferer entstehen, dieses wurde dann jedoch in Kitzingen errichtet. Später gab es Pläne für ein Verpackungszentrum, die aber ebenfalls wieder verworfen wurden. Jetzt hat sich der Konzern zu einem Verkauf entschlossen, wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet. Wer das Gelände übernommen hat, wurde ... (Robert Sasse)

