Die Aktie der Deutschen Bank ging vorigen Freitag mit immerhin 9,761 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende und konnte damit diese Woche per saldo mit signifikanten Kursgewinnen beenden. Es gab allerdings keine positiven Nachrichten. Die letzten wichtigen News in Bezug auf die Deutsche Bank hatte es am 28. Juni gegeben, als das Unternehmen mitteilte, dass der Kapitalplan der US-Tochter ("DBUSA") von der US-Notenbank abgelehnt worden war. Doch damit hatten offensichtlich viele Marktteilnehmer(innen) ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...