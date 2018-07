Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.08.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-07-09 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Frankfurt am Main ISIN: DE 0007228009 (WKN: 722 800) Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 15. August 2018, um 12:00 Uhr im Plaza Frankfurt Congress Hotel, Lyoner Str. 44-48, 60528 Frankfurt am Main, Raum 'Sachsenhausen', ein. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gem. § 172 AktG gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt. Deshalb ist eine Feststellung des Jahresabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung nach § 173 AktG nicht erforderlich. § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme unter anderem des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie bei einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen und diese Unterlagen sowie bei börsennotierten Gesellschaften einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB den Aktionären nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zugänglich zu machen hat. Da der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 keinen Bilanzgewinn ausweist, ist über die Verwendung eines Bilanzgewinns kein Beschluss zu fassen. Die vorgenannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung näher erläutert. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es wird beabsichtigt, über die Entlastung im Wege der Einzelentlastung beschließen zu lassen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es wird beabsichtigt, über die Entlastung im Wege der Einzelentlastung beschließen zu lassen. 4. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 und des Prüfers für eine etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie für eine etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2018 zu bestellen. Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher Einflussnahme Dritter; auch wurden dem Aufsichtsrat keine Klauseln gemäß Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auferlegt, die die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durchführung der Abschlussprüfung bei der Gesellschaft auf bestimmte Kategorien oder Listen von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften beschränken würden. 5. *Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des mit der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH, Frankfurt am Main, und der GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH, ebenfalls Frankfurt am Main, abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags vom 3. Juli 2002* Die Gesellschaft hat am 3. Juli 2002 mit der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 28834, und der GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH, ebenfalls mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 27938, einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH ist mittlerweile eine hundertprozentige Tochter der Gesellschaft. Der bestehende Gewinnabführungsvertrag ist Grundlage für die zwischen der Gesellschaft und der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH bestehenden ertragsteuerlichen Organschaft. Um auch in Zukunft die ertragsteuerliche Organschaft zwischen der Gesellschaft und der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH fortführen zu können, soll eine Änderungsvereinbarung zu dem vorgenannten Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen werden. Die Änderungsvereinbarung mit Datum vom 5. Juli 2018 bedarf zu ihrer Wirksamkeit neben der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH auch der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft. Zudem ist die Eintragung im Handelsregister der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH erforderlich, damit die Änderung wirksam wird. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Änderungsvereinbarung vom 5. Juli 2018 zwischen der Gesellschaft, der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH und der GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH zur Änderung des Gewinnabführungsvertrags vom 3. Juli 2002 wird zugestimmt. Wesentlicher Inhalt der Änderungsvereinbarung vom 5. Juli 2018: Die Änderungsvereinbarung vom 5. Juli 2018, mit der die Bestimmungen in den §§ 1, 2 und 4 geändert und § 3 des Gewinnabführungsvertrags vom 3. Juli 2002 ersatzlos gestrichen werden, hat folgenden wesentlichen Inhalt: 1. Die Regelungen über die Gewinnabführung werden stärker an der gesetzlichen Regelung des § 301 AktG orientiert und ein sog. dynamischer Verweis auf die Regelungen des § 301 AktG aufgenommen. Zudem werden die Möglichkeiten zur Auflösung während der Vertragslaufzeit gebildeter Rücklagen und ihrer Abführung als Gewinn angepasst. 2. Die Regelungen über die Verlustübernahme durch die Gesellschaft werden durch einen umfassenden Verweis auf die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung ersetzt. 3. Die Regelung in § 3 zur Sicherung der ausstehenden Gesellschafterin GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH wird ersatzlos gestrichen und bleibt einstweilen frei, nachdem die GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH als Gesellschafterin aus der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH ausgeschieden ist. 4. Es wird in einem neuen § 4 Abs. 3 eine Regelung zur Kündigung des Gewinnabführungsvertrags aus wichtigem Grund aufgenommen und in einem neuen § 4 Abs. 4 für die Kündigungserklärung ein Schriftformerfordernis festgeschrieben. Der bisherige § 4 Abs. 3 wird inhaltlich unverändert zum neuen § 4 Abs. 5 des Vertrags. Wortlaut der mit der Änderungsvereinbarung neu zu fassenden Bestimmungen: Die Bestimmungen in den §§ 1, 2 und 4 Abs. 3 und 4 des Gewinnabführungsvertrags vom 3. Juli 2002 erhalten aufgrund der Änderungsvereinbarung vom 5. Juli 2018 folgenden Wortlaut: '_§ 1 Gewinnabführung_ 1. _Die GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH verpflichtet sich, während der Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn an die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung abzuführen. § 301 AktG in der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend._ 2. Die GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH kann mit Zustimmung der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen

