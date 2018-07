Die im Zuge der US-Sanktionen gestiegen Stahlpreise sorgen nicht überall für schlechte Stimmung. Beim Stahlhändler KlöCo erhöhen sie die Gewinnprognose.

Dem Stahlhändler KlöCo spielen die anziehenden Stahlpreise durch den von US-Präsident Donald Trump begonnenen Handelsstreit in die Karten. KlöCo hob deshalb am Montag seine Gewinnerwartung für das zweite Quartal an - und ist auch für das Gesamtjahr ...

