Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Im Nasdaq-100 Index war bei der letzten Chartbesprachung ein Trigger bei 7.100 Punkten genannt worden. Ein Überwinden dieses Triggers sollte Potenzial auf 7.197 Punkte freischalten. Am Freitag brachen die Technologietitel über den beschriebenen Widerstand aus und schlossen das Gap bei 7.197 Punkten souverän.

Heute deutet sich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an. Die Taxen sind freundlich. Demnach dürfte der Index mit einem Upgap in den Handel starten. Bei 7.257 Punkten liegt ein kleinerer Widerstand im Chart, der potenziell einen Rücksetzer einleiten könnte. Sollte es dazu kommen, wäre der Index bei knapp 7.200 Punkten wieder ein möglicher Kauf in Richtung 7.310 Punkte. Erst wenn die Unterstützung um 7.190 Punkte fällt, wäre ein größerer Umweg auf 7.120 Punkte einzuplanen.

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt, solange 7.100 Punkte verteidigt werden. Das gilt auch für die abgeschlossene kurzfristige Bodenformation bei den Techs im Stundenchart.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2018 - 06.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 - 06.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Der Beitrag Nasdaq-100 - Das Gap ist zu erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).